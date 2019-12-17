Gazze, 20 yıl sonra yeni itfaiye araçlarına kavuşacak - Son Dakika
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Gazze, 20 yıl sonra yeni itfaiye araçlarına kavuşacak

6 saat önce

İsrail yönetiminin, 1999'dan bu yana ilk kez Gazze Şeridi'ne yeni itfaiye araçlarının girmesine izin vereceği belirtildi.

Gazze, 20 yıl sonra yeni itfaiye araçlarına kavuşacak, System.String[]

İsrail yönetiminin, 1999'dan bu yana ilk kez Gazze Şeridi'ne yeni itfaiye araçlarının girmesine izin vereceği belirtildi.

Filistin Sınır Kapıları ve Hudutları Heyeti'ndeki emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail yönetimi Katar'ın finanse ettiği 18 itfaiye aracının Gazze'ye geçişine izin verecek.

Gazze'nin güneyindeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girecek araçların, geçişlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Araçlar, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin denetiminde, Gazze Sivil Savunma Birimine teslim edilecek.

İsrail'in 13 yıldır bölgeye uyguladığı abluka nedeniyle yedek parçaları bulunmayan, eski araçları kullanan Gazze Sivil Savunma Birimi, çalışmalarını yürütebilmek için gerekli olan ekipman ve araçların sıkıntısını çekiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:56 Kaynak: AA
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