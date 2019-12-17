Gazze, 20 yıl sonra yeni sivil savunma araçlarına kavuştu - Son Dakika
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Gazze, 20 yıl sonra yeni sivil savunma araçlarına kavuştu

6 saat önce

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne 1999'dan bu yana ilk kez yeni sivil savunma araç ve ekipmanlarının girişi gerçekleşti.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne 1999'dan bu yana ilk kez yeni sivil savunma araç ve ekipmanlarının girişi gerçekleşti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimine destek amacıyla Katar tarafından finanse edilen "itfaiye ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak 22 araç ile ekipman" İsrail yönetiminin onayıyla Gazze'ye getirildi.

Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girişi gerçekleştirilen araç ve teçhizatlar arasında yangın söndürmede kullanılacak "pikaplar, su pompaları, 1 kamyon ile çeşitli sivil savunma ekipmanları" yer alıyor.

İsrail'in 13 yıldır bölgeye uyguladığı abluka nedeniyle yedek parçaları bulunmayan, eski araçları kullanan Gazze Sivil Savunma Birimi, çalışmalarını yürütebilmek için gerekli olan ekipman ve araçların sıkıntısını çekiyordu.

Gazze, 20 yıl sonra yeni sivil savunma araçlarına kavuştu

İtfaiye, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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