Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail İşgaline Karşı Direniş Sözü Verdi

GAZZE, 23 Ağustos (Xinhua) -- Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi, İsrail'in birkaç hafta önce Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a yaptığı ölümcül saldırıların ardından, Pazartesi günü Gazze Şeridi'nde düzenledikleri ortak toplantıda, İsrail işgaline karşı birbirlerinin direnişini destekleme sözü verdi. İslami Cihad'ın üst düzey lideri Khader Habib, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, iki grubun siyasi ve askeri liderlerinin katıldığı toplantının "olumlu ve önemli" olduğunu belirtti ve Hamas ve İslami Cihad'ın "İsrail işgaline karşı direnme stratejilerini" desteklemek için ilişkilerini güçlendirme konusunda anlaştığını söyledi. Toplantıdan sonra yayınlanan ortak açıklamada, "silahlı direniş", "iki hareketin tercihi" olarak tanımlandı ve İsrail, "Filistin halkına ve silahlı direnişin üyelerine karşı gelecekteki her saldırısına" karşılık verileceği yolunda uyarıldı. Açıklamada, "Geri çekilme yok, tereddüt yok ve iki hareket ile diğer tüm gruplar arasında yüksek koordinasyon altında devam edilecek" denildi ve eklendi: "Yanıtımız sağlam, kararlı ve ortak olacaktır." 5 Ağustos'ta İsrail savaş uçakları üç gün boyunca İslami Cihad hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenlemiş ve bu saldırılarda iki üst düzey militanı öldürmüştü. Filistinli militanlar buna İsrail'i yoğun roket ateşine tutarak karşılık vermişti. Mısır'ın 7 Ağustos'ta İsrail ile İslami Cihad arasında ateşkes anlaşmasına arabuluculuk yapmasının ardından sona eren çatışmalara Hamas katılmadı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 Filistinli yaşamını yitirdi.