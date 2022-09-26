Gazze Hayvanat Bahçesi Yeni Doğan 3 Aslan Yavrusuna Merhaba Dedi

GAZZE, 26 Eylül (Xinhua) -- Filistin'in abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Namaa Hayvanat Bahçesi yeni doğan üç aslan yavrusuna merhaba dedi. Böylece hayvanat bahçesindeki aslan sayısı 11'e yükselmiş oldu.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Namaa Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğan aslan yavruları oyun oynuyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdel jawad/Xinhua)
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Namaa Hayvanat Bahçesi'nde bir bakıcı yeni doğan iki aslan yavrusunu elinde tutuyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Namaa Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğan aslan yavruları oyun oynarken görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Namaa Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğan bir aslan yavrusu oyun oynarken görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Namaa Hayvanat Bahçesi'nde bir bakıcı yeni doğan aslan yavrularından birini elinde tutuyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
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