Gazze Hayvanat Bahçesi Yeni Doğan 3 Aslan Yavrusuna Merhaba Dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze Hayvanat Bahçesi Yeni Doğan 3 Aslan Yavrusuna Merhaba Dedi

26.09.2022 10:54
Gazze Hayvanat Bahçesi Yeni Doğan 3 Aslan Yavrusuna Merhaba Dedi

GAZZE, 26 Eylül (Xinhua) -- Filistin'in abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Namaa Hayvanat Bahçesi yeni doğan üç aslan yavrusuna merhaba dedi.

GAZZE, 26 Eylül (Xinhua) -- Filistin'in abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Namaa Hayvanat Bahçesi yeni doğan üç aslan yavrusuna merhaba dedi. Böylece hayvanat bahçesindeki aslan sayısı 11'e yükselmiş oldu.

Gazze Hayvanat Bahçesi Yeni Doğan 3 Aslan Yavrusuna Merhaba Dedi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Namaa Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğan aslan yavruları oyun oynuyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdel jawad/Xinhua)

Gazze Hayvanat Bahçesi Yeni Doğan 3 Aslan Yavrusuna Merhaba Dedi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Namaa Hayvanat Bahçesi'nde bir bakıcı yeni doğan iki aslan yavrusunu elinde tutuyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Hayvanat Bahçesi Yeni Doğan 3 Aslan Yavrusuna Merhaba Dedi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Namaa Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğan aslan yavruları oyun oynarken görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Hayvanat Bahçesi Yeni Doğan 3 Aslan Yavrusuna Merhaba Dedi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Namaa Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğan bir aslan yavrusu oyun oynarken görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Hayvanat Bahçesi Yeni Doğan 3 Aslan Yavrusuna Merhaba Dedi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Namaa Hayvanat Bahçesi'nde bir bakıcı yeni doğan aslan yavrularından birini elinde tutuyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

YORUMLAR
500
CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Ordu'da Toplanacak CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Ordu'da Toplanacak Mısır Ortaokullarında Çince Eğitim Verecek Öğretmenler İçin Program Başlatıldı Mısır Ortaokullarında Çince Eğitim Verecek Öğretmenler İçin Program Başlatıldı Pakistan'da Dang Hummasının Yayılması Endişe Yaratıyor Pakistan'da Dang Hummasının Yayılması Endişe Yaratıyor
Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, Eylül, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Hayvanat Bahçesi Yeni Doğan 3 Aslan Yavrusuna Merhaba Dedi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
15:23 Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 16:58:56. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze Hayvanat Bahçesi Yeni Doğan 3 Aslan Yavrusuna Merhaba Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement