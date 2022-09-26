GAZZE, 26 Eylül (Xinhua) -- Filistin 'in abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Namaa Hayvanat Bahçesi yeni doğan üç aslan yavrusuna merhaba dedi. Böylece hayvanat bahçesindeki aslan sayısı 11'e yükselmiş oldu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Gazze Hayvanat Bahçesi Yeni Doğan 3 Aslan Yavrusuna Merhaba Dedi - Son Dakika

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