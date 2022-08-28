Filistinli Mühendisler Engelliler İçin Biyonik Kol Geliştirdi

GAZZE, 28 Ağustos (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde üç Filistinli genç mekatronik mühendisi, kol engellilere yardımcı olmak amacıyla, hareketleri dönüştürmek için kablosuz hareketlerle kontrol edilen biyonik bir kol icat etti. Resmi istatistiklere göre, İsrail ablukası altındaki bölgede yaklaşık 49.000 engelli bulunuyor ve bunlar toplam nüfusun yüzde 2,4'ünü oluşturuyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda Filistinli mühendisler icat ettikleri protez kolu kontrol ediyor, 27 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda Filistinli mühendisler icat ettikleri protez kolu kontrol ediyor, 27 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda Ahmed Muhaisen bir protez kolu kontrol ediyor, 27 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)