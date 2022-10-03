GAZZE, 3 Ekim (Xinhua) -- Gazze'de düzenlenen vücut geliştirme ve fitness şampiyonasında Filistinli vücut geliştirme sporcuları kaslarını sergiliyor, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Gazze'de Vücut Geliştirme Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
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