GAZZE, 6 Ağustos (Xinhua) -- İsrail 'in Cuma günü, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında bir çocuk ile silahlı bir grup komutanının da bulunduğu en az 10 Filistinli öldürüldü, 55 kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında En Az 10 Kişi Öldü - Son Dakika

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