İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında En Az 10 Kişi Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında En Az 10 Kişi Öldü

06.08.2022 11:13
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında En Az 10 Kişi Öldü

GAZZE, 6 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Cuma günü, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında bir çocuk ile silahlı bir grup komutanının da bulunduğu en az 10 Filistinli öldürüldü, 55 kişi de yaralandı.

GAZZE, 6 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Cuma günü, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında bir çocuk ile silahlı bir grup komutanının da bulunduğu en az 10 Filistinli öldürüldü, 55 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında En Az 10 Kişi Öldü

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlediği hava saldırısının ardından havaya yükselen duman bulutu, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında En Az 10 Kişi Öldü

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlediği hava saldırısının ardından çıkan yangın ve havaya yükselen duman bulutu, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında En Az 10 Kişi Öldü

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlediği hava saldırısının ardından çıkan yangın ve havaya yükselen duman bulutu, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 11'e yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 11'e yükseldi İsrail'den Gazze Şeridi'ne füze saldırısı İsrail'den Gazze Şeridi'ne füze saldırısı
Kaynak: Xinhua

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında En Az 10 Kişi Öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında En Az 10 Kişi Öldü - Son Dakika
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