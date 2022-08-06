İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında En Az 10 Kişi Öldü

GAZZE, 6 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Cuma günü, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında bir çocuk ile silahlı bir grup komutanının da bulunduğu en az 10 Filistinli öldürüldü, 55 kişi de yaralandı.
İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlediği hava saldırısının ardından havaya yükselen duman bulutu, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)
İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlediği hava saldırısının ardından çıkan yangın ve havaya yükselen duman bulutu, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)
İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlediği hava saldırısının ardından çıkan yangın ve havaya yükselen duman bulutu, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)
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