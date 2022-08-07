Filistinli Militan Grup, Üst Düzey Komutanın İsrail Hava Saldırısında Öldüğünü Teyit Etti

Gazze, 7 Ağustos (Xinhua) -- Filistinli İslami Cihad Hareketi, Pazar günü yaptığı açıklamada, hareketin üst düzey komutanı Halid Mansur'un Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen hava saldırısında öldüğünü doğruladı. Filistinli İslami Cihad Hareketinin yaptığı açıklamaya göre, sivil savunma ekipleri İsrail'in bombardımanının ardından oluşan enkazı saatlerce kazdıktan sonra Mansur ile birkaç arkadaşının bedenlerine ulaştı. Bu arada hareketin askeri kanadı olan Kudüs Tugayları, Pazar sabahı Gazze Şeridi'nden Kudüs'e roket fırlattıklarını duyurdu. Yerel basında çıkan haberlere göre, Gazze'den roketler atıldıktan sonra Kudüs'ün kenar mahallelerindeki topluluklarda sirenler çalarken, taraflar arasında süren çatışmalarda Kudüs ilk kez hedef alındı.