Gazze'de Yeniden Yapılanma, Bağışçı Yokluğu Nedeniyle Çok Yavaş İlerliyor

GAZZE, 8 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in bir Filistin yerleşim yerine düzenlediği son saldırılarda evini kaybeden ve tüm ailesi yaralanan Gazzeli Ayman al-Rifi, 9 çocuğunu diğer akrabalarıyla paylaştığı küçük bir eve sığdırmak zorunda kaldı. 54 yaşındaki erkek Xinhua'ya, Ağustos ayı başlarında İsrail ordusu ile İslami Cihad Hareketi arasındaki üç günlük çatışmaya atıfta bulunarak, "Ailem ve ben mucizevi bir şekilde ölümden döndük" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısının ar dından yükselen duman, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

İsrail'in füze saldırılarında yaklaşık 50 Filistinli yaşamını yitirdi ve bu saldırılarda al-Rifi'nin de evinin olduğu ve hareketin bazı komutanlarının da yaşadığı, Gazze şehrinin merkezindeki yüksek katlı bir konut olan Filistin Kulesi hasar gördü. O zamandan bu yana, al-Rifi'nin geniş ailesinin 19 üyesi iki odadan oluşan dar bir alanda birarada yaşıyor. Daha da kötüsü, uluslararası bağışçıların olmaması nedeniyle al-Rifi Gazze'deki yeniden yapılanmanın ne zaman hız kazanacağını söyleyemiyor. Al-Rifi, önceki çatışmalarda evlerini kaybeden onlarca Gazzeli aile gibi, bu gecikmenin ailesini yıllarca yerinden etmesinden korktuğunu söyledi. Dairesi ağır hasar gören ve artık oturulamaz durumda olan al-Rifi'nin komşusu Khalil Kanon için de durum pek farklı değil. Al-Rifi ve Kanon, hava saldırılarının ardından yer değiştirmek zorunda kalan, Filistin Kulesi'ndeki 36 aile arasında yer alıyor.

İsrail'in Gazze şehrine düzenlediği hava saldırısında hasar gören evinin penceresin den bakan bir kız çocuğu, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Aslında, Gazze'deki Hamas yönetimindeki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Katar ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi bağışçılara gerekli teknik raporları sunduğu ve bu organlar bağışları hak sahiplerine dağıttığı için Gazze'nin yeniden inşası Filistin Yönetimi'nin dışında gerçekleşiyor. Bu arada inşaat süreci, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı sürekli abluka nedeniyle sorunsuz ilerlemede birçok engelle karşılaştı. Hamas yönetimindeki bakanlığa göre, Gazze Şeridi'ndeki son İsrail gerginliği 25 konutu yok etti, 80 konutu kısmen oturulamaz hale getirdi ve 1.908'ini de hasarlı ama yaşanabilir durumda bıraktı.

İsrail'in Gazze şehrine düzenlediği hava saldırısında hasar gören evlerini inceleyen insanlar, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Hamas yönetimindeki bakanlığın müsteşarı Naji Sarhan Xinhua'ya, bağışçıların yokluğunun, 2014'te gerçekleşen yeniden yapılanma sürecine kıyasla şu anda devam eden yeniden yapılanma sürecindeki en önemli zorluk olduğunu söyledi. Yetkili, şu ana kadar yeniden yapılanmanın daha küçük evlerle sınırlı kaldığını ve yıkılan yüksek binaları yenilemek için hiçbir taahhütte bulunulmadığını da sözlerine ekledi. Sarhan, yüksek binalar ve konut alanlarına ek olarak sanayi ve tarım sektörleri gibi diğer sektörlerin, doğrudan İsrail ablukası ve yeniden yapılanma sürecinin onaylanmaması nedeniyle herhangi bir ilerleme kaydetmediğini vurguladı. Sarhan, Gazze Şeridi'nde önceki savaşlar sırasında verilen toplam zararı gidermenin maliyetini, konut sektörü için 230 milyon dolar ve ekonomi, endüstri ve tarım sektörlerinde etkilenenleri telafi etmek için 800 milyon dolar olmak üzere 1 milyar ABD Doları olarak tahmin etti. 2,3 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze Şeridi, İsrail kuşatması altına girdiği 2007 yılından bu yana zorlu ekonomik ve yaşam koşullarının yanı sıra Filistin'deki iç bölünmenin olumsuz sonuçlarının sıkıntısını çekiyor. Sonuç olarak, bu kıyı yerleşim bölgesi yüksek orandaki yoksulluk ve işsizlikten acı çekiyor.