Gazze Abluka Komitesinden ABD'nin Kudüs sakinlerini "Araplar" olarak tanımlamasına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze Abluka Komitesinden ABD'nin Kudüs sakinlerini 'Araplar' olarak tanımlamasına tepki - Son Dakika

Gazze Abluka Komitesinden ABD'nin Kudüs sakinlerini "Araplar" olarak tanımlamasına tepki

6 saat önce

Gazze Ablukasını Kırma Halk Komitesi, ABD ve İsrail'in Kudüs kentinin kimliğini ortadan kaldırma çabalarının başarılı olamayacağını belirterek, kent sakinlerinin "Araplar" olarak tanımlanmasına tepki gösterdi.

Gazze Abluka Komitesinden ABD'nin Kudüs sakinlerini

Gazze Ablukasını Kırma Halk Komitesi, ABD ve İsrail'in Kudüs kentinin kimliğini ortadan kaldırma çabalarının başarılı olamayacağını belirterek, kent sakinlerinin "Araplar" olarak tanımlanmasına tepki gösterdi.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Kudüs sakinlerine dair "Filistinliler" tanımını "Araplar" ve "İsrailli olmayan vatandaşlar" şeklinde değiştirmesini eleştirdi.

"ABD Dışişleri Bakanlığının, Kudüs'teki Filistinlilerden 'Arap sakinler' olarak bahseden raporu, tarihi tahrif etme, Filistin halkının meşru haklarının üzerini örtme girişimidir." ifadelerini kullanan Hudari, Kudüs sakini Filistinlilerin topraklarına ve kimliklerine olan bağlılığının tüm bu adımlardan daha güçlü olduğunu kaydetti.

Hudari, ABD'nin bu girişimini ayrıca Yüzyılın Anlaşması planını canlandırma çabası olarak da yorumlayarak, "Kudüs kentinin kimliğini ortadan kaldırma çabaları başarılı olamayacak." tespitini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki gün Doğu Kudüs'te yaşayanlar için genel olarak kullanılan Filistinli ifadesinde değişikliğe gitmişti. ABD'nin bu adımı, Dışişleri Bakanlığının her yıl düzenli olarak yayımladığı 2019 İnsan Hakları Raporu'nda dikkati çekmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:48 Kaynak: AA
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