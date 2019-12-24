Gazze ablukasında ekonomik açıdan en kötü yıl, 2019 oldu - Son Dakika
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Gazze ablukasında ekonomik açıdan en kötü yıl, 2019 oldu

6 saat önce

Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu Başkanı Cemal el-Hadri, İsrail'in uyguladığı ablukada 2019'un, Gazze ekonomisi için en kötü yıl olduğunu bildirdi.

Gazze ablukasında ekonomik açıdan en kötü yıl, 2019 oldu, System.String[]

Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu Başkanı Cemal el-Hadri, İsrail'in uyguladığı ablukada 2019'un, Gazze ekonomisi için en kötü yıl olduğunu bildirdi.

Hadri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ablukasının etkilerinin, Gazze'de hayatın her alanında görülebileceğini belirtti.

Gazze'deki durumun çok zor olduğunu, bu koşullardan en çok ekonomi sektörünün etkilendiğini vurgulayan Hadri, "Bu alanda hızlı ve tehlikeli bir bozulma yaşandı." dedi.

Hadri, ablukanın neden olduğu ekonomik durgunluğun; gelir düzeyinin düşmesi, üretim faaliyetlerinin büyük ölçüde gerilemesi, dükkanların ve şirketlerin bir bir kapanması gibi yansımaları olduğunu kaydetti.

Gazze'de 250 bin kişinin işsiz olduğuna ve Gazzelilerin yüzde 85'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığına işaret eden Hadri, fabrikaların abluka nedeniyle yüzde 20 üretim kapasitesiyle çalıştığını, ithalat ve ihracat hareketlerinin sınırlandığını ifade etti.

Halen çalışmakta olan fabrika ve şirketlerin de yüzde 50'lik kapasiteyle çalıştığını aktaran Hadri, Gazze'de sanayi, ticaret, tarım ve inşaat sektörünün doğrudan ve dolaylı aylık zararının 2019'da büyük artış göstererek yaklaşık 100 milyon dolara ulaştığını vurguladı.

Hadri, tüm bölgesel ve uluslararası kuruluşlara, Gazze'deki ekonomiyi toparlamaya yardımcı olacak kalkınma projeleri geliştirme ve özel yardımlarda bulunma çağrısı yaptı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Ekonomi, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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