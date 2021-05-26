Gazze ateşkesinin ardından Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kahire'de - Son Dakika

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkesin sağlamlaştırılmasını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığı bildirildi.

Mısır'da yayımlanan Eş-Şuruk gazetesinin haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Gazze'de sağlanan ateşkesle ilgili başladığı Orta Doğu turu çerçevesinde Kahire'ye ulaştığı ve Mısır ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşeceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı görevine geldikten sonra ilk kez Mısır'ı ziyaret eden Blinken'ın, Kahire'den sonra Orta Doğu turunun son durağı Amman'da da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmiş sonrasında Ramallah'a geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.

???????Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Blinken, bu ziyaretin amacının "ABD'nin İsrail'in güvenliğine desteğini vurgulamak, Batı Şeria ve Kudüs'te gerilimin düşürülmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yürütmek, Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılmasını sağlamak, Filistin halkı ve Filistin yönetimiyle ilişkileri ilerletmek" olduğunu söylemişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 253 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.