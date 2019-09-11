Son Dakika Haberleri: "Gazze Belediyesinin borcu 250 milyon dolara ulaştı"
Son Dakika Güncel Haber

"Gazze Belediyesinin borcu 250 milyon dolara ulaştı"

50 dakika önce

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac'ın konuşması Toplantıdan detay görüntü Abluka altındaki Gazze'de belediyenin yaklaşık 250 milyon dolar borcu olduğu açıklandı.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac'ın konuşması

Toplantıdan detay görüntü Abluka altındaki Gazze'de belediyenin yaklaşık 250 milyon dolar borcu olduğu açıklandı.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, Beyt es-Sahafe Kurumu tarafından düzenlenen toplantıda, bölgede giderek kötüleşen ekonomik durumun belediyeyi de etkilediğini belirtti.

Serrac, "Sayıları bin 400'e ulaşan çalışanların maaşlarının yüzde 50'sini zorlukla ödeyebiliyoruz. Gazze Belediyesinin borcu 250 milyon dolara ulaştı." dedi.

Belediye Başkanı Serrac, uzun süredir yarısı ödenen memur maaşları dışında belediyenin borçlarının, projeler için Belediye Borç Fonu'ndan alınan hibeler, Gazze'ye su tedarikini sağlayan İsrail Su Şirketine olan borçlar, sokak lambalarının faturaları ile yakıt şirketlerine ödemeleri kapsadığını aktardı.

Halkın büyük bölümü aldığı hizmetin karşılığını ödeyemiyor

Buna karşılık belediyenin vatandaşlar, kurumlar ve bölgedeki hükümetten yaklaşık 750 milyon dolar alacağı olduğunu kaydeden Serrac, "Belediye hizmetlerinin 94 bin abonesi var, ancak sadece 9 ila 11 bin abone ödeme yapıyor." diye konuştu.

Gazze Belediyesinin borcu 250 milyon dolara ulaştı

Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sarıyer'de su borusu patladı, sürücüler krizi fırsata çevirdi
Çiftçiler, tarlada oluşan obrukların önlenmesi için çözüm istiyor İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı: Komisyon önerimiz kabul edildi Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında komik diyalog: Parasını ödemen lazım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 19:32:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Gazze Belediyesinin borcu 250 milyon dolara ulaştı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]