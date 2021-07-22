GAZZE- Bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi ölü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze kentindeki Ez-Zaviye Çarşısında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zaviye Çarşısı içerisinde bulunan ve birkaç kattan oluşan bir evde şiddetli bir patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonrası hayatını kaybeden bir kişi ile 10 yaralının Şifa Hastanesine nakledildiği ifade edilen açıklamada, patlamanın yaşandığı ev ve çevresinde maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangını kontrol altına aldığı belirtilirken, patlamanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.