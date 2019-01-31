Son Dakika Haberleri: Gazze Caddesinde İkinci Etap Tamamlanmak Üzere

Gazze Caddesinde İkinci Etap Tamamlanmak Üzere

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez Meram ilçesinin en geniş caddesi olan Gazze Caddesinde ikinci etap çalışmaları sürdürüyor.

Gazze Caddesinde İkinci Etap Tamamlanmak Üzere, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez Meram ilçesinin en geniş caddesi olan Gazze Caddesinde ikinci etap çalışmaları sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Çevre Yolu ile şehir merkezini birbirine bağlayacak Gazze Caddesinin ikinci etabının yapımını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram ilçesinin en geniş caddesi olacak şekilde projelendirilen Gazze Caddesinin birinci etabının tamamlanmasının ardından başlayan ikinci etap çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Altay, ilk etapta tamamlanan 2 bin 300 metrelik kısmın hizmete devam ederken Meram Belediyesinden Ağır Bakım'a kadar olan alanda kamulaştırma faaliyetlerinin tamamlanmasıyla altyapı, asfalt ve kaldırım çalışmalarının yapıldığını ifade etti. İkinci etapta tamamlanan bölümlerin de trafiğe açıldığını vurgulayan Başkan Altay, toplamda 3,5 kilometrelik caddenin tamamlandığında bisiklet yolu, kaldırımları, refüjü ve kaliteli asfaltıyla şehrin önemli bir bağlantı yolu olacağını vurguladı.

40 metre genişliğinde yapılan Gazze Caddesi, kamulaştırmalarla birlikte 20 milyon liraya mal olacak. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Meram, Konya, Gazze, Güncel
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