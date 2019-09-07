Son Dakika Haberleri: Gazze çocuk şehidini uğurladı
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Gazze çocuk şehidini uğurladı

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli çocuk Halid er-Rabi'nin naaşı Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreni Şehit Filistinli çocuk Halid er-Rabi'nin naaşının omuzlarda taşınarak evine getirilmesi Annesi ve...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli çocuk Halid er-Rabi'nin naaşı

Gazze'nin doğusundaki Eş- Şucaiyye Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreni

Şehit Filistinli çocuk Halid er-Rabi'nin naaşının omuzlarda taşınarak evine getirilmesi

Annesi ve yakınlarının büyük üzüntü yaşaması

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli çocuk Halid er-Rabi (14) son yolculuğuna uğurlandı.

Barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olan Rabi'nin Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Rabi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail aleyhine sloganlar attı.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:09 Kaynak: AA
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