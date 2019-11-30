Son Dakika Haberleri: Gazze çocuk şehidini uğurladı
Son Dakika Güncel Gazze çocuk şehidini uğurladı - Son Dakika

Gazze çocuk şehidini uğurladı

6 saat önce

HAN Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan 16 yaşındaki Filistinli Fahd Muhammed Velid el-Estal, son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze çocuk şehidini uğurladı, System.String[]

HAN Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan 16 yaşındaki Filistinli Fahd Muhammed Velid el-Estal, son yolculuğuna uğurlandı.

Estal'ın cenazesi, Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksinden alınarak ailesinin evine getirildi.

Han Yunus'taki Ehlu's-Sünne camisinde kılınan cenaze namazının ardından Estal'ın naaşı aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze merasimine katılanlar İsrail karşıtı sloganlar atarak, Filistinli gruplardan Estal'ın şehit edilmesini karşılıksız bırakmamasını istedi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin doğusunda toplanan Filistinlilere müdahalesi sonucu Estal'ın vurularak şehit edildiğini, bir Filistinlinin de yaralandığını kaydetmişti.

Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Ablukayı Kırma Yüksel Ulusal Komitesinden 27 Kasım'da yapılan açıklamada, "Gazze'de güvenlik alanında yaşanan tehlikeli gelişmeler ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kapsamlı saldırı tehditleri" nedeniyle bu haftaki gösterilerin ertelendiği duyurulmuştu.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail, Gazze, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi
Şehit babası Ünlen Çabuk, oğlunun şehadet haberini ayakkabı boyarken aldı AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 20:53:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze çocuk şehidini uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]