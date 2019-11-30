Gazze çocuk şehidini uğurladı - HAN

Törene katılanların şehidin cenazesini slogan ve tekbirlerle omuzlarda taşıması Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan 16 yaşındaki Filistinli Fahd Muhammed Velid el-Estal, son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 16 yaşındaki Filistinli Fahd Muhammed Velid el-Estal'in cenaze töreni

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