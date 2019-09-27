Son Dakika Haberleri: Gazze'de 1 Filistinli öldü, 63 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Gazze'de 1 Filistinli öldü, 63 kişi yaralandı

1 saat önce

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı.

Gazze'de 1 Filistinli öldü, 63 kişi yaralandı, System.String[]

Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, protestoya katılan yüzlerce kişinin de biber gazından etkilendiği kaydedildi.

(İHA)

Filistin, İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Türkiye oyalanacak bir ülke değil, planlarımızı uygulamaya koyacağız
HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur" denetimleri! Mansur Yavaş'tan 'salgın hastalık' iddialarına yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 23:43:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze'de 1 Filistinli öldü, 63 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]