Son Dakika Haberleri: Gazze'de 1 Filistinli öldü, 63 kişi yaralandı
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Gazze'de 1 Filistinli öldü, 63 kişi yaralandı

1 saat önce

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı.

Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, protestoya katılan yüzlerce kişinin de biber gazından etkilendiği kaydedildi.

(İHA)

Gazze'de 1 Filistinli öldü, 63 kişi yaralandı

Filistin, İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
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