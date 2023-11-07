Gazze'de 10 binden fazla insan öldürülürken İsrail medyası güzelleme yapıyor: Savaş stresi kilo vermek için kullanabilirsiniz

İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Jerusalem Post, savaş sebebiyle İsraillilerin duyduğu korku ve stresin doğru yönetilerek kilo vermeye ve sağlıklı kalmaya fayda sağlanacağını yazdı.

10 BİNDEN FAZLA CAN GİTTİ

İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarında 1 ay geride kaldı. Yerle bir edilen Gazze'de 10 binden fazla insan hayatını kaybetti, çok daha fazlası ise yaralandı. Saldırılar sürerken İsrail gazetesi The Jerusalem Post, skandal bir haber yayınladı.

"STRESİ KİLO VERMEK İÇİN KULLANIN"

Haberde, "İsrail'in Hamas'la savaşı nedeniyle ortaya çıkan füze korkusu, milyonlarca İsrailliyi sürekli endişe ve stres durumuna sokuyor. Ama bu stresi kilo vermek ve sağlıklı kalmak için kullanabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, savaş sebebiyle stres ve kaygının arttığı, bunun da kilo alımına neden olabildiği belirtilirken, "Televizyon karşısında geçirilen uzun saatler, hareketsizlik, uykusuzluk ve yeme artışı obeziteye yol açabilir. Daha az uyku, uyanıkken daha az kalori yakılması anlamına gelir" denildi.