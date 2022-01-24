1600 yıllık Bizans kilisesi restore edildi - Son Dakika

Gazze Şeridi'nde Bizans döneminden kalan 1600 yıllık kilise restore edilerek ziyarete açıldı.

Gazze'deki Turizm ve Eski Eserler Bakan Yardımcısı İbrahim Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından gerçekleştirilen restorasyonunun başarıyla tamamlandığını belirtti.

Cabir, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kasabasında bulunan ve arkeolojik açıdan simge yapılar içeren 1600 yıllık Bizans kilisesinin Doğu Akdeniz'deki en önemli yapılardan biri olduğunu ifade etti.

Bakanlığın tur rehberi Neriman Hella, 1998'de keşfedilen kilisenin geçmişinin 444 yılına kadar uzandığını kaydetti.

Hella, söz konusu kilisenin öteden beri Mısır'daki Hristiyanlar tarafından da ziyaret edildiğini aktardı.

Kilisenin bir bölümü, İsrail'in 2014 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında zarar görmüştü.