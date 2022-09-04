Gazze'de casusluk ve cinayetten hüküm giyen 5 kişiye idam - Son Dakika
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Gazze'de casusluk ve cinayetten hüküm giyen 5 kişiye idam

04.09.2022 09:44
Gazze'de casusluk ve cinayetten hüküm giyen 5 kişiye idam

Gazze'de 2'si İsrail adına casusluk yapmak, 3'ü de cinayet suçundan hüküm giyen 5 kişi idam edildi.

Gazze'de 2'si İsrail adına casusluk yapmak, 3'ü de cinayet suçundan hüküm giyen 5 kişi idam edildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, N.E. adlı mahkumun 2001 yılında İsrail istihbarat servisleriyle bağlantı kurarak bilgi paylaşımında bulunması neticesinde bazı Filistinlilerin şehadetine sebep olduğu, H.S'nin ise 1991 yılında Filistin direniş grupları yöneticilerinin kaldığı yerler de dahil İsrail tarafından istenen tüm bilgileri istihbarat servislerine sağladığı ve 1 Filistinlinin ölümüne, bazılarının da yaralanmasına neden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Filistin yasalarınca İsrail adına casusluk yapan söz konusu 2 kişinin yanı sıra, cinayet suçundan 3 kişinin de idam cezasına çarptırıldığı bildirilen açıklamada, bu kişilere savunma haklarının tam olarak verildiği ve hükmün uygulanmasının kesinleşmesi neticesinde kararların infaz edildiği kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de casusluk ve cinayetten hüküm giyen 5 kişiye idam - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gazze'de casusluk ve cinayetten hüküm giyen 5 kişiye idam - Son Dakika
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