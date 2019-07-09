Son Dakika Haberleri: Gazze'de 20. Uluslararası Filistin Festivali
Son Dakika Güncel Haber

Gazze'de 20. Uluslararası Filistin Festivali

59 dakika önce

20. Uluslararası Filistin Festivali etkinlikleri Gazze'de başladı.

Gazze'de 20. Uluslararası Filistin Festivali, System.String[]
20. Uluslararası Filistin Festivali etkinlikleri Gazze'de başladı.
Gazze Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda Filistinli katıldı.
Bu yıl "Sevdiğimiz Filistin" temasıyla düzenlenen festivalin ilk gününde Filistin folklor ekibi gösteriler sundu.
Festivalin Basın Koordinatörü Muhammed Abid AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk gün folklor gösterilerine yer verildiğini, ikinci gün ise farklı müzik gruplarının performanslarını sergileyeceğini kaydetti.
Batı Şeria'da 25 Haziran'da düzenlenen festival kapsamında daha önce Kudüs, Cenin, En-Nasıra ve Kalkilya'da etkinlikler gerçekleştirilmişti.
İlk kez 1993'te Batı Şeria'da düzenlenen festival, Filistin topraklarında düzenlenen en önemli etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:48 Kaynak: AA
Batı Şeria, Filistin, Gazze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



S-400 teslimatına sayılı günler kala ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha! "Savaş" diyen HDP'lilere emniyet müdüründen tokat gibi cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize kimse kabile devleti muamelesi yapamaz Resmi gazetede yayımlandı! Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 04:47:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze'de 20. Uluslararası Filistin Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]