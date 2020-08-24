Gazze'de 48 saat süre ile sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Filistin'in Gazze şehrinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, birçok ülke tedbir ve kısıtlamaları uygulamaya devam ediyor. Filistin'in Gazze kentinde karantina merkezi dışında 4 kişide korona virüs tespit edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinde karantina merkezi dışında 4 kişide korona virüs tespit edildiği aktarıldı. Bakanlık, enfekte olan kişilerin hepsinin Gazze'nin merkezinde bulunan El Maghazi kampında yaşayan bir aileden olduğunu açıkladı.

Hükümet Basın ve Enformasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise, tüm kamu kuruluşları, özel iş yerleri ve eğitim kurumları da dahil olmak Gazze genelinde 48 saat süre ile kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Merkez, yasak boyunca cami ve nikah salonlarının kapatılacağını, toplanmalara ise izin verilmeyeceğini açıkladı. - GAZZE