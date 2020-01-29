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Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev
6 saat önce
İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Trump'ın ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak adlandırdığı barış planını protesto eden göstericilere müdahalesi sert olurken, Gazze esnafı planı protesto etmek için kepenk kapattı.
ABD'nin 'tepki çeken' barış planını protesto etmek amacıyla Gazze Şeridi'nde genel greve gidildi. Grev nedeniyle kent esnafI kepenk açmadı.
Öte yandan İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı barış planını protesto eden göstericilere müdahalesi sert oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:02
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