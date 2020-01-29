Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev - Son Dakika Dünya

Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev

6 saat önce

İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Trump'ın ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak adlandırdığı barış planını protesto eden göstericilere müdahalesi sert olurken, Gazze esnafı planı protesto etmek için kepenk kapattı.

Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev, System.String[]

ABD'nin 'tepki çeken' barış planını protesto etmek amacıyla Gazze Şeridi'nde genel greve gidildi. Grev nedeniyle kent esnafI kepenk açmadı.


Öte yandan İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı barış planını protesto eden göstericilere müdahalesi sert oldu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Gazze, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:02 
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