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Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev
6 saat önce
İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı barış planını protesto eden göstericilere müdahalesi sert olurken, Gazze esnafı planı protesto etmek için kepenk kapattı.
İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı barış planını protesto eden göstericilere müdahalesi sert olurken, Gazze esnafı planı protesto etmek için kepenk kapattı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:57
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