Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev - Son Dakika Dünya

Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev

6 saat önce

İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı barış planını protesto eden göstericilere müdahalesi sert olurken, Gazze esnafı planı protesto etmek için kepenk kapattı.

İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı barış planını protesto eden göstericilere müdahalesi sert olurken, Gazze esnafı planı protesto etmek için kepenk kapattı. View on euronews

Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:57 
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