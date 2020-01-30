Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi (2) - Son Dakika

Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi (2)

6 saat önce

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ: Gazze'deki Filistin Gazeteciler Sendikası önünde düzenlenen gösteri Gösteriye katılan gazeteciler ve yazarların taşıdıkları dövizler Sendika Başkan Yardımcısı Tahsin el-Astal ile röportaj Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı protesto edildi.

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'deki Filistin Gazeteciler Sendikası önünde düzenlenen gösteri

Gösteriye katılan gazeteciler ve yazarların taşıdıkları dövizler

Sendika Başkan Yardımcısı Tahsin el-Astal ile röportaj Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı protesto edildi.

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) ile Filistin Gazeteciler Sendikası önünde düzenlenen gösterilere onlarca Filistinli katıldı.

Gösterilerde "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen sözde barış planının reddedilmesi ve Filistinlilerin desteklenmesi yönünde sloganlar atıldı, Filistin'in haklarını savunan ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşındı.

Filistin Gazeteciler Sendikası önünde gösteri

Gazze'deki Filistin Gazeteciler Sendikası önünde düzenlenen gösteriye ise Filistinli gazeteci ve yazarlar katıldı.

Sendika Başkan Yardımcısı Tahsin el-Astal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada özgürlükten yana olan herkesten ABD'nin bu "utanç anlaşması" karşısında Filistin halkının yanında yer almalarını istediklerini söyledi.

ABD'nin sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:55 Kaynak: AA
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