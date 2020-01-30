Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi (1) - Son Dakika

Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi (1)

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde düzenlenen gösteri Gösteriye katılanların taşıdıkları dövizler Gazze Hükümeti Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf'un gösterideki açıklamaları Gazze Hükümeti Basın Ofisi yetkililerinin bölgedeki...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde düzenlenen gösteri

Gösteriye katılanların taşıdıkları dövizler

Gazze Hükümeti Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf'un gösterideki açıklamaları

Gazze Hükümeti Basın Ofisi yetkililerinin bölgedeki BM Röportörü'ne mektup teslim etmek için binaya girmesi Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı protesto edildi.

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) ile Filistin Gazeteciler Sendikası önünde düzenlenen gösterilere onlarca Filistinli katıldı.

Gösterilerde "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen sözde barış planının reddedilmesi ve Filistinlilerin desteklenmesi yönünde sloganlar atıldı, Filistin'in haklarını savunan ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşındı.

Gazze Hükümeti Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf, UNSCO önündeki gösteriler sırasında yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin tek taraflı sözde Orta Doğu barış planına karşı Filistin başta olmak üzere tüm dünyada güçlü bir kamuoyu oluşturulması gerektiğini söyledi.

Maruf, Gazze hükümeti olarak bu konuda kendilerinin en ön safta yer alacağını ifade ederken basın mensuplarından da destek istedi.

Gazzelilerden BM Genel Sekreteri'ne mektup

Gösterinin ardından Gazze Hükümeti Basın Ofisi yetkilileri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletilmek üzere bölgedeki BM Röportörü'ne bir mektup teslim etti.

Mektupta, Filistin halkının tarihsel hakları ve BM'nin tüm kararlarıyla çelişen ABD'nin sözde barış planına karşı "net ve dürüst" bir tutum içerisinde olunması istendi.

Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi (1)

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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