Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika

HAN Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto için gösteri düzenledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleştirilen eyleme katılan Filistinliler, "Yüzyılın Anlaşmasına hayır", "İsrail yok olacaktır" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarını ateşe verdi.

Hamas Sözcüsü Muhammed Salah, gösteride yaptığı konuşmada, hareketinin sözde barış planını reddettiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı'nın yargıdan kaçan bir suçlu olduğunu, bölgede ve Filistin davasına karşı yaptıklarıyla din savaşı başlattığını ifade eden Salah, "Netanyahu, meşruiyet peşinde dünyayı dolaştı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Çünkü biz bu toprakların sahibiyiz. Kimseden de bize ait olan toprakların mülkiyetini vermesini istemiyoruz." dedi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.