Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika
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Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

6 saat önce

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yüzlerce kişi ABD'nin sözde barış planını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi, System.String[]

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yüzlerce kişi ABD'nin sözde barış planını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Yüzyılın Anlaşmasıyla Mücadele Yüksek Komitesi'nin çağrısı üzerine Gazze kent merkezinde bir araya gelen Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

Söz konusu plan karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık bu yönde sloganlar attı.

İslami Cihad Hareketi Üyesi Halid el-Batş, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerin sözde barış planına hep birlikte karşı durduğunu söyledi.

Kudüs'ün Yahudileştirilmesi meselesinin asla hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Batş, "Trump'ın Filistin meselesini tasfiye etmedeki ısrarına karşı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin halkının sesine kulak vermesi ve halkıyla bir bütün olması gerekiyor." dedi.

"İşgal devam ettiği sürece direniş kırmızı çizgimiz olarak kalacak"

Batş ayrıca sözde barış planının başarıya ulaşması için ABD ve İsrail tarafından atılan tüm adımların başarısızlıkla sonuçlanacağını dile getirdi.

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan da gösteri alanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail, sözde barış planını ilan ederek direnişi ortadan kaldıracaklarına inanıyor. Ancak işgal devam ettiği sürece direniş kırmızı çizgimiz olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti. Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:07 Kaynak: AA
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