Gazze'de ABD'nin sözde barış planına karşı gösteriler sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'de ABD'nin sözde barış planına karşı gösteriler sürüyor - Son Dakika

Gazze'de ABD'nin sözde barış planına karşı gösteriler sürüyor

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı Gazze'de protesto edildi.

Gazze'de ABD'nin sözde barış planına karşı gösteriler sürüyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı Gazze'de protesto edildi.

Ulusal ve İslami Güçler Komitesi tarafından Gazze'nin merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde düzenlenen gösteride, Filistin bayrakları ve sözde barış anlaşması aleyhine ibarelerin yer aldığı dövizler taşındı.

Filistin Halk Partisi liderlerinden Velid el-Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkının tüm kesimleriyle birlik olarak sözde barış planına karşı koyduğunu belirtti.

Planın uygulanmasını engellemek ve Filistin davasını korumak için ulusal birliğe bağlı olduklarını söyleyen Avad, Trump'ın bu planla Birleşmiş Milletlerin Filistin'le ilgili kararlarını tasfiye etmeyi amaçladığını vurguladı.

Gazze'de daha önce de birçok kez Trump'ın sözde barış planına karşı gösteriler düzenlenmişti.

Trump'ın sözde barış planı


ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.


Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın saldırısı sonrası "Yaralımız yok" diyen ABD'den günler sonra gelen itiraf
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:49:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazze'de ABD'nin sözde barış planına karşı gösteriler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]