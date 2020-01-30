Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etti.

Hamas'ın çağrısıyla gösteriye katılan Gazzeliler, ABD karşıtı sloganlar atarak lastik yaktı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Basın Müşaviri Tahir en-Nunu, gösteri kapsamında yaptığı konuşmasında, Filistin halkı ve direnişinin sözde barış planına izin vermeyeceğini vurguladı.

"Bu anlaşmaya destek veren ve gerçekleşmesi için çabalayan kim varsa, tarih onu ihanetle anacak." diyen Nunu, anlaşmanın engellenmesi için atılacak ilk adımın Filistin halkının birleşmesi olacağını söyledi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.