Gazze'de ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'de ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi (2) - Son Dakika

Gazze'de ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi (2)

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planı Gazze'de protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail- Filistin meselesine ilişkin sözde barış planı Gazze'de protesto edildi.

Filistinlilerin geniş katılım gösterdiği Büyük Ömer Cami'nde kılınan cuma namazının ardından Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, cuma hutbesi verdi. Hayye, hutbesinde Trump'ın sözde barış planını eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Gazze'de ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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