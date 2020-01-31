Gazze'de ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail- Filistin meselesine ilişkin sözde barış planı Gazze kentinde protesto edildi.

Gazze'deki Filistin Meydanı'nda toplanan yüzlerce Filistinli, Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi. Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri, gösteride konuşma yaptı.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.