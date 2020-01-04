Gazze'de ABD ve İsrail bayrakları yakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'de ABD ve İsrail bayrakları yakıldı - Son Dakika

Gazze'de ABD ve İsrail bayrakları yakıldı

6 saat önce

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nde İranlı General Süleymani'nin öldürülmesi üzerine ABD ve İsrail karşıtı protesto düzenleyerek, iki ülkenin bayraklarını yaktı.

Gazze'de ABD ve İsrail bayrakları yakıldı, System.String[]

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nde İranlı General Süleymani'nin öldürülmesi üzerine ABD ve İsrail karşıtı protesto düzenleyerek, iki ülkenin bayraklarını yaktı.

Filistinli gruplar, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Gazze Şeridi'nde ABD ve İsrail karşıtı protesto düzenledi. İki ülkenin bayrakları ayaklar altına alınırken, protestocular ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak bayrakları yaktı.

Üst düzey Hamas yetkilisi İsmail Radwan, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "Filistin ve direniş için büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı. Hamas, Filistin direnişine katkıları nedeniyle Süleymani'nin ölümü için İran'a başsağlığı dileklerini sundu.

(Muhammed Rabah/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor
Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle! Ortadoğu'ya saldırı gemisi ve deniz piyadesi gönderiyor Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı

Son Dakika Haberleri
02:14 Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
02:12 İngiliz donanmasına ait iki gemi, Hürmüz Boğazı'na gönderiliyor - Son Dakika
01:52 Kırıkkale'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
01:36 AFAD verilerine göre, saat 01.11'de İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem... - Son Dakika
01:36 Urla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
00:00 Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 02:17:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazze'de ABD ve İsrail bayrakları yakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]