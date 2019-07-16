Son Dakika Haberleri: Gazze'de abluka döneminin en ağır ilaç krizi yaşanıyor
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Gazze'de abluka döneminin en ağır ilaç krizi yaşanıyor

3 saat önce

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ilaç ve tıbbi teçhizat açısından daha önce görülmemiş boyutta kriz yaşandığı belirtildi.

Gazze'de abluka döneminin en ağır ilaç krizi yaşanıyor, System.String[]
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ilaç ve tıbbi teçhizat açısından daha önce görülmemiş boyutta kriz yaşandığı belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki hastaneler ve sağlık merkezlerinde yaşanan ilaç krizi, İsrail'in bölgeye uyguladığı ablukadan bu yana maruz kalınanların en ağırı." ifadesi kullanıldı.
Bölgede senelik 40 milyon dolarlık ilaç ve tıbbi teçhizat ihtiyacı olduğuna işaret edilen açıklamada, "2019'un ilk yarısında ilaç ve tıbbi teçhizat için farklı kesimlerden yaklaşık 10 milyon dolarlık bir bütçe tedarik edildi. Ancak bu rakam, ihtiyaçların karşılanması için 6 ayda gerekli olan bütçenin yarısına tekabül ediyor." denildi.
Bakanlık, hastaların ihtiyaçlarına karşılık verilmesinde yaşanan bu gerileme nedeniyle Gazzeli hastaların yüzde 50'sinin tedaviden mahrum kaldığını aktardı.
Açıklamada, özellikle kan ve böbrek hastalıkları, nörolojik, psikiyatrik ilaçlar ile hamile kadınlar ve çocukların tedavisinde gerekli ilaçların temin edilmesi için ilgili tüm taraflara etkin ve acil önlemler alma çağrısı yapıldı.
İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'de pek çok ilaç ve tıbbi malzemeye ulaşma konusunda ciddi sıkıntı yaşanıyor.
İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:56 Kaynak: AA
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