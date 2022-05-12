Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin resmi duvara çizildi - Son Dakika
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Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin resmi duvara çizildi

12.05.2022 17:43

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, dün işgal altındaki Batı Şeria'da görevi başındayken İsrail askerlerince vurularak öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin duvar resmi yapıldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, dün işgal altındaki Batı Şeria'da görevi başındayken İsrail askerlerince vurularak öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin duvar resmi yapıldı.

Hamas'a bağlı Gençlik Dairesi Hareketi tarafından düzenlenen etkinlikte, gazeteci Ebu Akile'nin fotoğrafları duvara çizilerek sorumluların ortaya çıkarılması ve adaletin yerini bulması talep edildi.

Ebu Akile'nin resmini duvara çizen sanatçılar, eserde gazeteci kaskı, Mescid-i Aksa ve gözyaşı döken bir gazetecinin resimlerine de yer verdi.

Gençlik Dairesi Hareketi Sözcüsü Hani el-Halebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Ebu Akile'ye karşı işlediği alçak saldırıyı kınamak için toplandık." dedi.

Halebi, "İsrail işgali tüm uluslararası anlaşmaları ihlal ederken, Filistin halkına karşı işlediği suçlar önlenemeyerek sürüyor." diye konuştu.

Etkinlikle yaşanan olaya dikkati çekmeyi amaçladıklarını dile getiren Halebi, uluslararası toplumun "İsrail'in Filistinlilere yönelik hak ihlallerini görmesini" istedi.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "PRESS (basın)" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin resmi duvara çizildi
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin resmi duvara çizildi
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin resmi duvara çizildi
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin resmi duvara çizildi
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin resmi duvara çizildi
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin resmi duvara çizildi
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin resmi duvara çizildi
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin resmi duvara çizildi
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin resmi duvara çizildi

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Arap ülkeleri, Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail tarafından öldürülmesine tepki gösterdi Arap ülkeleri, Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail tarafından öldürülmesine tepki gösterdi Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürüldüğü yer ziyaretçi akınına uğruyor Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürüldüğü yer ziyaretçi akınına uğruyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin resmi duvara çizildi - Son Dakika


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