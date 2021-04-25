Alışveriş hareketliliğinin en çok yaşandığı ramazan ayı Kovid-19 nedeniyle durgun geçiyor - Son Dakika

Alışveriş hareketliliğinin en çok yaşandığı ramazan ayı Kovid-19 nedeniyle durgun geçiyor

25.04.2021 13:37

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ikinci yılında da İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ekonomik hayatı, özellikle ramazan ayında satış oranları yüksek olan esnafı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ikinci yılında da İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ekonomik hayatı, özellikle ramazan ayında satış oranları yüksek olan esnafı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca, seyyar satıcılar ve vatandaşlar, ekonomik koşullarını iyileştirmek veya temel ihtiyaçlarını karşılamak için bu ayla ilgili geleneksel yiyecekler, tatlılar ve süs eşyaları satışı ve alışına rağbet ediyor.

Kovid-19 salgını İsrail'in 2006 yılından bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın meydana getirdiği kırılgan ekonomik koşullardaki kötüleşmeyi daha da artırdı. Bu ekonomik kötüye gidişin bir sonucu olarak, yoksulluk ve işsizlik oranlarında da artış yaşandı.

Filistin Merkez İstatistik Bürosuna göre, 2 milyondan fazla nüfusa sahip Gazze'de işsiz kişi sayısı 232 bine ulaştı. Bunun yanı sıra, Gazze nüfusunun neredeyse yarısının da yoksulluktan muzdarip olduğu ifade ediliyor.

Geleneksel tatlıların satışında bile gerileme yaşanıyor

Gazze'nin doğusundaki Zaviye Çarşısı'nda Filistinlilerin geleneksel tatlısı olan yassı kadayıf dükkanı bulunan Fehmi Muduh, bu mesleğin kendisine dedelerinden miras kaldığını anlattı.

AA muhabirine konuşan Muduh, Filistinlilerin bu tatlıyı geleneksel olarak iftardan sonra tükettiğini kaydetti.

Halkın alım gücünün büyük oranda düştüğünü aktaran Muduh, "Ekonomik durum hiç de iç açıcı değil. Tatlıya rağbet de bu sebeple yüzde 25 kadar azaldı." dedi.

Muduh'a ait dükkanda çalışan genç işçi Ala el-Meşheravi, gazetecilik bölümü mezunu olmasına rağmen kendi alanında iş bulamadığını söyledi.

Tatlıcıda sadece ramazan ayında çalıştığını, normalde ise yol kenarına kurduğu tezgahta gıda ürünleri sattığını belirten Meşheravi, "Normalde yaptığım iş ailemin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz kalıyor. 11 yıldır ramazan aylarında kadayıfçıda çalışıyorum." diye konuştu.

Turşular ve meyve suları da kadayıfla aynı kaderi paylaşıyor

Gazzeli turşu satıcısı Nasır el-Huluv da vatandaşların normal şartlarda ucuz olduğu için turşuları sofralarına birer meze olarak satın aldığını belirtti.

Pahalı olmamasına rağmen satışlarının Kovid-19 salgınının getirdiği ekonomik durgunluktan etkilendiğini dile getiren Huluv, "Ekonomik durum toplumun tüm kesimlerini şiddetli bir şekilde etkiliyor. İnsanlar temel ihtiyaçlarını zar zor karşılayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Huluv, Kovid-19 salgınının başladığı dönemde işçilerinin maaşlarını ödeyebilecek kadar kazanamadıkları için işçi çıkarmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

O dönem ailesinin temel ihtiyaçlarını bile temin edemeyecek duruma geldiğini aktaran Huluv para yerine turşuları takas ederek ailesine yiyecek alabildiğini kaydetti.

Baharat ve kuru meyve satan Hamid Taha da satışların önceki yıllara göre oldukça düşmesinden şikayetçi.

Gazze'de ekonomik durgunluğun her kesimde hissedildiğini belirten Taha, şunları aktardı:

"Filistinliler hurma ve kuru meyve ile oruçlarını açmayı seviyor. Ramazan ayında satışlar normalde yükseliyor ancak bu ramazan, ekonomik kriz sebebiyle satışlar oldukça düşük seviyede seyrediyor."

Nine ve dedesinden kaldığını söylediği dükkanda yaklaşık 10 yıldır meyve suyu satan Cemal el-Susi de "Mesleğimiz ve satışlarımız normalde ramazan aylarında canlanır ancak Kovid-19 salgınıyla satışlar yarı yarıya düştü." dedi.

"Ramazan süslerinin satışı yüzde 30 düştü"

Zaviye Çarşısı'ndaki ara sokakların birinde kurduğu tezgahında ramazan süsleri ve ışıklandırmaları satan Hatim el-Haluv, "Ramazan ayında sattığım bu süsler satış rekorları kırardı." diye konuştu.

Mevcut ekonomik durumda bunun mümkün olmadığını kaydeden Haluv, "İnsanlar ramazan ayının havasına girmek ve bu ayın sevincini hissetmek için ramazan süslerini evlerine dükkanlarına yerleştirmek için alırlardı. Bu yıl ise satışlarımız en az yüzde 30 düştü." ifadelerini kullandı.

Alışveriş hareketliliğinin en çok yaşandığı ramazan ayı Kovid-19 nedeniyle durgun geçiyor
Alışveriş hareketliliğinin en çok yaşandığı ramazan ayı Kovid-19 nedeniyle durgun geçiyor
Alışveriş hareketliliğinin en çok yaşandığı ramazan ayı Kovid-19 nedeniyle durgun geçiyor
Alışveriş hareketliliğinin en çok yaşandığı ramazan ayı Kovid-19 nedeniyle durgun geçiyor

İşsizlik, Ramazan, İsrail, Gazze, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alışveriş hareketliliğinin en çok yaşandığı ramazan ayı Kovid-19 nedeniyle durgun geçiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede Vebitcoin CEO'su ve eşinin, 'baron' ve 'hanımağa' lakaplarıyla yasa dışı bahis çetesi yönettiği ortaya çıktı Vebitcoin CEO'su ve eşinin, 'baron' ve 'hanımağa' lakaplarıyla yasa dışı bahis çetesi yönettiği ortaya çıktı Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı 4 ayda 3 kardeşini koronadan kaybedince isyan etti: Bu hastalık ailemizi yarıya indirdi 4 ayda 3 kardeşini koronadan kaybedince isyan etti: Bu hastalık ailemizi yarıya indirdi Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü Süper Lig'i karıştıran bahis şikesi iddiası! Kaleci Günay olayın detaylarını anlattı: Bize kumpas kuruldu Süper Lig'i karıştıran bahis şikesi iddiası! Kaleci Günay olayın detaylarını anlattı: Bize kumpas kuruldu Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Şenol Güneş, Milli Takım'a şarkı yapması için Tarkan'a seslendi Şenol Güneş, Milli Takım'a şarkı yapması için Tarkan'a seslendi         
14:32
Son dakika! Bakanlık'tan tüyleri diken diken eden video! Terör yuvaları böyle darmadağın edildi Son dakika! Bakanlık'tan tüyleri diken diken eden video! Terör yuvaları böyle darmadağın edildi         
13:33
Üzerine beyaz çarşaf örtüp sahur vakti davulcuyu korkuttu Üzerine beyaz çarşaf örtüp sahur vakti davulcuyu korkuttu         
13:17
Biden'in skandal Biden'in skandal "soykırım" açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı         
11:44
Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar         
11:07
Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı         
10:43
İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı         
10:27
Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi         
09:45
Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı         
09:39
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı         
09:10
Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti         
09:09
Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi         
07:47
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı         
00:20
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
Azerbaycan'dan Biden'in Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata         
21:00
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun         
18:52
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 15:10:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alışveriş hareketliliğinin en çok yaşandığı ramazan ayı Kovid-19 nedeniyle durgun geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei