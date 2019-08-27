Son Dakika Haberleri: Gazze'de ampute futbol liginin ilk karşılaşması yapıldı
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Gazze'de ampute futbol liginin ilk karşılaşması yapıldı

1 saat önce

Gazze Şeridi ampute futbol liginde ilk müsabaka yapıldı.

Gazze Şeridi ampute futbol liginde ilk müsabaka yapıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sponsorluğu ile Filistin Futbol Federasyonu himayesinde Gazze'de düzenlenen ilk ampute yerel ligi kapsamında takımlar karşılaştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu uzvunu kaybeden futbolcuların da yer aldığı maç, Filistinliler tarafından ilgiyle izlendi.

ICRC'nin fiziksel rehabilitasyon programından Saide el-Beravi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ampute futbol liginin açılış maçının düzenlendiğini söyledi.

Ligde 5 takım ile 80 oyuncunun yer aldığı bilgisini veren Beravi, Gazze ampute futbol liginin 4 hafta süreceğini aktardı.

Beravi, turnuvayla çeşitli sebeplerle vücudunda bir ya da daha fazla uzvunu kaybetmiş kişilerin cesaretlendirilmesi ve topluma entegrasyonunun amaçlandığını söyledi.

Filistin, Futbol, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:48 Kaynak: AA
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