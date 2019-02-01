Gazze'de Asya Kupası Kutlamaları
47 dakika önce
Katar'ın 2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon olmasının ardından Filistinliler, Gazze sokaklarına çıkarak, Katar Milli Takımı'nın zaferini kutladı.
Katar
'ın 2019 Asya
Kupası'nda Japonya
'yı 3-1 yenerek şampiyon olmasının ardından Filistinliler, Gazze
sokaklarına çıkarak, Katar Milli Takımı'nın zaferini kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:40 Kaynak: AA
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