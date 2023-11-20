Gazze'de 'ateşkes' için 7 ülkeden yeni hamle

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Ürdün dışişleri bakanlarının oluşturduğu delegasyon, Gazze'de ateşkesin sağlanması için görüşmelere başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da çarşamba günü Londra ve Paris'e giderek temas grubu ile görüşmelere katılacak.

7 ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, ateşkesin sağlanması için önemli bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Ürdün dışişleri bakanları Gazze'de ateşkes için bir temas grubu kurdu. Delegasyon grubu ateşkes için ziyaret turuna başladı. Delegasyon, ilk görüşme için bugün Pekin'e gitti. Yarın ise Moskova'da bir araya gelecekler.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

BAKAN FİDAN: İSRAİL ZULMÜNÜN SON BULMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da çarşamba günü Londra ve Paris'e giderek temas grubu ile görüşmelere katılacak. Bakan Fidan, Gazze konusunda Türkiye olarak tek taraflı çabalardan ziyade kolektif olarak bütün aktörleri harekete geçirmeye yönelik bir çabanın olduğunu belirterek, "7 ülke olarak bir temas grubu kuruldu biliyorsunuz. Türkiye de aralarında bu ülkelerin. Faaliyetlerine başladı. Bugün Çin'deydi, yarın Moskova'da. Bugün burada olduğum için gidemedim. Yarın ve sonraki seyahatlerde biz de olacağız. Bununla beraber alınan kararlar var. İsrail zulmünün devam etmemesi, son bulması ve bölgede iki devletli çözümün hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN: İNSANİ ATEŞKESİ BİRLİKTE SAĞLAYALIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Almanya ziyaretinde yaptığı açıklamada, ateşkes çağrısını yinelemişti. İnsani ateşkese Türkiye'nin, Almanya'nın ne kadar katkıda bulunabileceğinin ve bu adımların nasıl atılacağının önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetmişti: "Buna var mıyız, yok muyuz? Bir hafta sonra Sayın Steinmeier, İsrail'e gidiyor. Kendisinden ricada bulundum. Dedim, siz bir taraftan tutun, bize düşen görev neyse biz de diğer taraftan tutalım. Önemli olan bu insani ateşkesi birlikte sağlayalım.

"REHİNELERİN TAKASINA DA VARIZ"

Bu adımı eğer atar, böyle bir insani ateşkesi birlikte Almanya-Türkiye, diğer, sağlayabilirsek, bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma imkanı yakalarız. Rehinelerin takası deniliyor. Eyvallah, biz buna da varız. Fakat rehine dediğiniz zaman, rehine sayısı itibarıyla İsrail'deki rehinelerin sayısı nedir? Öbür tarafta, Hamas'ın veya Filistin'in elindeki rehinelerin sayısı nedir? Buna da baktığımız zaman katbekat fazlasıyla İsrail'in elinde rehine var. Yılların rehineleri, tutsakları İsrail'in elinde. Bunu da görmemiz lazım. Bunu görmezsek bu da haksızlık olur. Biz bütün bunlara varız."

İSRAİL: HAMAS ESİRLERİ BIRAKIRSA SINIRLI VE KISA ATEŞKESİ KABUL EDERİZ

İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Hamas ile esir takası konusunda şu anda bir anlaşma olmadığını belirtmişti. Hanegbi, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi karşılığında Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çok sayıda haber görüyorum, bu aşamada müzakere sürecinin parçası olan konuların hiçbirinde anlaşma sağlanamadı." demişti. İsrailli yetkili, Hamas'ın "çok sayıda" esiri serbest bırakması karşılığında, yalnızca "çok sınırlı ve kısa bir ateşkesi" kabul edeceklerini söyleyerek, "Ancak o zaman ateşkesi kabul edeceğiz ve bu çok sınırlı ve kısa olacak. Çünkü ardından savaşa ilişkin hedeflerimizde ilerlemeyi devam ettireceğiz." diye konuşmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 oldu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 45'inci gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı. Buna göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 13 bin 300 kişi yaşamını yitirdi; ölenlerden 5 bin 600'ünü çocuklar, 3 bin 550'sini kadınlar oluşturdu. Saldırılarda 201 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi ve 60 gazeteci öldü. Yaralı sayısı da 31 bin oldu. Kayıp sayısı ise enkazda ve sokaklardaki cesetler dahil olmak üzere 6 bin 500'ü aştı. Bunların 4 bin 400'den fazlasını yine kadın ve çocuklar oluşturdu.