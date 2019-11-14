Son Dakika Haberleri: Gazze'de ateşkes öncesi saldırıda aynı aileden 8 kişi öldü
Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de ateşkes öncesi saldırıda aynı aileden 8 kişi öldü - Son Dakika

Gazze'de ateşkes öncesi saldırıda aynı aileden 8 kişi öldü

7 saat önce

Gazze'de varılan ateşkes öncesi İsrail'in düzenlediği saldırıda Filistinli aileden 8 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de ateşkes öncesi saldırıda aynı aileden 8 kişi öldü, System.String[]

Gazze'de varılan ateşkes öncesi İsrail'in düzenlediği saldırıda Filistinli aileden 8 kişi hayatını kaybetti.


İsrail güçleri ve Filistin İslami Cihad Örgütü üyeleri arasında, Gazze'de 2 gündür yaşanan çatışmaların ardından ateşkese varılmıştı. Filistinliler tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden önce İsrail'in bir saldırı düzenlediği ve bu saldırıda aynı aileden 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.


İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetmişti. - GAZZE

Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü Merve Kotan'ın babasına saldırdı
Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı! Camide gece yarısı utandıran hırsızlık! Hayır paralarını çaldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:47:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze'de ateşkes öncesi saldırıda aynı aileden 8 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]