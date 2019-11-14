Son Dakika › 3. Sayfa › Gazze'de ateşkes öncesi saldırıda aynı aileden 8 kişi öldü - Son Dakika
Gazze'de ateşkes öncesi saldırıda aynı aileden 8 kişi öldü
7 saat önce
Gazze'de varılan ateşkes öncesi İsrail'in düzenlediği saldırıda Filistinli aileden 8 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:35 Kaynak: İHA
Gazze'de varılan ateşkes öncesi İsrail'in düzenlediği saldırıda Filistinli aileden 8 kişi hayatını kaybetti.
İsrail güçleri ve Filistin İslami Cihad Örgütü üyeleri arasında, Gazze'de 2 gündür yaşanan çatışmaların ardından ateşkese varılmıştı. Filistinliler tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden önce İsrail'in bir saldırı düzenlediği ve bu saldırıda aynı aileden 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetmişti. - GAZZE
Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü Merve Kotan'ın babasına saldırdı Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı! Camide gece yarısı utandıran hırsızlık! Hayır paralarını çaldılar