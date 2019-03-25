Gazze'de Ateşkes Sağlandı

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında ateşkes sağlandığı belirtildi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında ateşkes sağlandığı belirtildi. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Gazze'deki Filistinli gruplar ve İsrail arasında Mısır arabuluculuğunda ateşkes sağlandığını açıkladı.



(İHA)

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Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı

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