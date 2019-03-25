Son Dakika Haberleri: Gazze'de Ateşkes Sağlandı

Gazze'de Ateşkes Sağlandı

33 dakika önce

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında ateşkes sağlandığı belirtildi.

Gazze'de Ateşkes Sağlandı, System.String[]
Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında ateşkes sağlandığı belirtildi. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Gazze'deki Filistinli gruplar ve İsrail arasında Mısır arabuluculuğunda ateşkes sağlandığını açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel
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