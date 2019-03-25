Gazze'de Ateşkes Sağlandı
33 dakika önce
Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında ateşkes sağlandığı belirtildi.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında ateşkes sağlandığı belirtildi. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Gazze'deki Filistinli gruplar ve İsrail arasında Mısır arabuluculuğunda ateşkes sağlandığını açıkladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:11 Kaynak: İHA
Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı
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