- Gazze'de BAE-İsrail anlaşması protesto edildi - Son Dakika

- Gazze'de BAE-İsrail anlaşması protesto edildi

- Gazze'de BAE-İsrail anlaşması protesto edildi Gazze'de Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik yapılan anlaşma protesto edildi.

- Gazze'de BAE-İsrail anlaşması protesto edildi

GAZZE - Gazze'de Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik yapılan anlaşma protesto edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail dün ABD'nin arabuluculuğu ile ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Başta Filistin olmak üzere birçok Müslüman ülke anlaşmayı kınamıştı. Filistin'in Gazze kentinde bulunan Büyük Omari Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar "Filistin'e İhanete Hayır" adı altında yapılan protesto ile anlaşmaya tepkilerini gösterdi. Göstericiler, BAE ve İsrail arasında yapılan anlaşmayı reddederek, "Filistin satılık değildir" ve "Emirlik hükümdarlarını yıkın" sloganları attı. Eylemciler, ayrıca ellerinde "Normalleşmeye hayır" ve "Filistin, Arap ve İslam dünyasıdır" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin İslami Cihat Hareketinin önde gelen liderlerinden Halid El-Bataş gösteriler sırasında yaptığı konuşmada, anlaşmanın Filistin ve Kudüs'e karşı bir suç olduğunu ifade ederken, BAE'nin anlaşma ile Filistin'i ve halkını özgürleştirme görevinden vazgeçtiğini doğruladığını açıkladı. Bataş, "Camp David", "Oslo" ve "Wadi Araba" anlaşmalarından sonra İsrail-BAE antlaşmasının ümmet için dördüncü kara gün olduğuna vurgu yaparak, "Bir Arap devleti işgalin meşruiyetini nasıl kabul eder? Ümmetin halkları İsrail varlığının tanınmasını kabul etmeyecektir" dedi.

Hamas yetkilisi Müşir El Masri ise yaptığı açıklamada, BAE'nin anlaşma ile Filistin halkını sırtından bıçakladığını ifade ederken, Kudüs'e büyük bir ihanet olduğuna vurgu yaptı. Anlaşmayı siyasi bir ahlaksız olarak niteleyen Masri, anlaşmanın Arapların Filistin'e karşı duruşuna tarihsel bir tepki olduğuna değindi. Masri, Arap dünyasının BAE'nin Filistin'e verdiği zarar nedeni ile yaptırım uygulaması çağrısında bulunurken, "İsrail-BAE anlaşması, adil Filistin davasına tamamen bir ihanet ve milletin iradesinden tarihi bir ayrılıktır" dedi.

Öte yandan Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile dün imzaladığı anlaşma sonrası BAE'deki büyükelçisini geri çağırmıştı.

- Gazze'de BAE-İsrail anlaşması protesto edildi

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 22:21

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Gazze'de BAE-İsrail anlaşması protesto edildi - Son Dakika
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