Son Dakika Haberleri: Gazze'de Bahreyn Çalıştayı'na karşı ulusal konferans
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Gazze'de Bahreyn Çalıştayı'na karşı ulusal konferans

1 saat önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Bahreyn'deki çalıştayla İsrail'e işgali genişletmesi ve Batı Şeria'da kontrolü sağlaması için "yeşil ışık" yakıldığını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Bahreyn'deki çalıştayla İsrail'e işgali genişletmesi ve Batı Şeria'da kontrolü sağlaması için "yeşil ışık" yakıldığını söyledi.
Filistinli grupların "Yüzyılın Anlaşması" planı ve Bahreyn Çalıştayı'na karşı Gazze'de düzenlediği Filistin Ulusal Konferansı'nda konuşan Heniyye, Bahreyn'deki çalıştayın, ekonomik kılıf altında siyasi bir çalıştay olduğunu ve ekonomik teşvikler vererek Filistin meselesinin tasfiyesinin amaçlandığını vurguladı.
Tarihi bir dönüm noktasından geçtiklerini belirten Hamas lideri Heniyye, Filistin'in satılacak ya da Filistin topraklarının "işgalciye" tahsis edilmesini öngören anlaşmalara konu olacak bir meta olmadığını ifade etti.
Filistin halkının Bahreyn Çalıştayı'na karşı yeni bir intifada ve siyasi devrim gerçekleştirdiğini aktaran Heniyye, "Bahreyn Çalıştayı İsrail'e işgali genişletme, tüm Batı Şeria'yı kontrol altına alma, Arap ülkeleriyle normalleşme kapısını açarak bölgeye entegre olması için yeşil ışık yakıyor." dedi.
Çalıştayın ölü doğduğunu ve Filistin halkının buna karşı tek ses olduğunu kaydeden Heniyye, "Çalıştayınız Filistin halkının direnişi karşısında kırılacak." diye konuştu.
Filistin uzlaşısı hakkında da konuşan Heniyye, Hamas olarak şu andan itibaren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze, Kahire ya da başka bir yerde bir araya gelmeye hazır olduklarını dile getirdi.
Gazze'de Bahreyn Çalıştayı'na karşı ulusal konferans
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:01 Kaynak: AA
Hamas, Filistin, Gazze, Bahreyn, Güncel
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