Son Dakika Haberleri: Gazze'de Bahreyn Çalıştayı'na karşı ulusal konferans (2)
Son Dakika Güncel Haber

Gazze'de Bahreyn Çalıştayı'na karşı ulusal konferans (2)

1 saat önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Bahreyn'deki çalıştayla İsrail'e işgali genişletmesi ve Batı Şeria'da kontrolü sağlaması için "yeşil ışık" yakıldığını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Bahreyn'deki çalıştayla İsrail'e işgali genişletmesi ve Batı Şeria'da kontrolü sağlaması için "yeşil ışık" yakıldığını söyledi.
Filistinli grupların "Yüzyılın Anlaşması" planı ve Bahreyn Çalıştayı'na karşı Gazze'de düzenlediği Filistin Ulusal Konferansı'nda konuşan Heniyye, Bahreyn'deki çalıştayın, ekonomik kılıf altında siyasi bir çalıştay olduğunu ve ekonomik teşvikler vererek Filistin meselesinin tasfiyesinin amaçlandığını vurguladı.
Konferansta konuşan İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale de "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen ABD'nin Orta Doğu barış planının Filistin davasının tasfiyesini amaçladığını belirtti.
Batı Şeria başta olmak üzere Filistin'den mümkün olduğunca çok sayıda Filistinlinin tehcir edilmesi, Arap ulusunun siyonist oluşum lehine savaşlara katılması ve kayıplar vermesinin Yüzyılın Anlaşması planının amaçları arasında bulunduğunu söyleyen Nehale, "Silahlarımızı ve direnişimizi korumak zorundayız. Düşman, direnişçi de olsak barışçıl da olsak bizi istemez." ifadesini kullandı.
Nehale, "Siyonist Manama çalıştayına karşı bütün Filistinlilerin katılacağı bir çalıştay düzenleme çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.
"Filistin halkı komplolara karşı birlik içinde"
Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Fayiz Ebu İyta ise Filistinli grupların Bahreyn Çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşması'na karşı birlik içinde olduğunu vurguladı.
"Halkımız Filistin davasına yönelik tüm komplolarla mücadelede birlik içindedir." diyen İyta, Filistin davasının Arapların önemli meselelerinden biri olmaya devam edeceğini kaydetti.
İyta, "Ulusal projemizi tasfiye etmek isteyen halkımızın düşmanlarına fırsat vermemek için Filistinli gruplara bölünmenin bitirilmesi, uzlaşıya varılması ve birlik sağlanması için çalışma çağrısı yapıyoruz." dedi.
Gazze'de Bahreyn Çalıştayı'na karşı ulusal konferans (2)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:12 Kaynak: AA
Batı Şeria, Filistin, Gazze, Bahreyn, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM'den "Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın" çağrısı Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti! Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklandı Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB önünde bildiri okuyan personel işten çıkarılacak mı? Fethiye'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 00:19:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze'de Bahreyn Çalıştayı'na karşı ulusal konferans (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]