Son Dakika Haberleri: Gazze'de balıkçı tekneleri kadına karşı şiddetle mücadele için turuncuya büründü
Son Dakika Güncel Gazze'de balıkçı tekneleri kadına karşı şiddetle mücadele için turuncuya büründü - Son Dakika

Gazze'de balıkçı tekneleri kadına karşı şiddetle mücadele için turuncuya büründü

6 saat önce

Gazze'de, "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" münasebetiyle balıkçı tekneleri turuncuya büründü.

Gazze'de, "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" münasebetiyle balıkçı tekneleri turuncuya büründü.

Avrupa Birliği tarafından "Hepimiz şiddete karşıyız" temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Gazze'deki 100 balıkçı teknesi turuncu renkle aydınlatıldı.

Etkinliğin organizatörü Muhammed Ebu Ruceyle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya destek vererek, tüm dünyaya Filistin kadınlarının toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu mesajı verdiklerini söyledi.

Ruceyle, tüm zorluklara rağmen Filistinli kadınların toplumda önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Gazze'de balıkçı tekneleri kadına karşı şiddetle mücadele için turuncuya büründü

Avrupa Birliği, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:11 Kaynak: AA
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