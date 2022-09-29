Gazze'de balıkçılar 1,5 aylık aranın ardından Batı Şeria'ya balık satışına başladı - Son Dakika
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Gazze'de balıkçılar 1,5 aylık aranın ardından Batı Şeria'ya balık satışına başladı

29.09.2022 03:16
Gazze'de balıkçılar 1,5 aylık aranın ardından Batı Şeria'ya balık satışına başladı

Gazze'de balıkçılar, İsrail'in yaklaşık 1,5 aydır uyguladığı yasağı geçen hafta kaldırmasının ardından, avladıkları balıkları işgal altındaki Batı Şeria'ya göndermeye başladı.

Gazze'de balıkçılar, İsrail'in yaklaşık 1,5 aydır uyguladığı yasağı geçen hafta kaldırmasının ardından, avladıkları balıkları işgal altındaki Batı Şeria'ya göndermeye başladı.

İsrail'in 5 Ağustos'ta Gazze'ye düzenlediği ve 3 gün süren son saldırılarından bu yana devam eden balık satışı yasağı geçen hafta kaldırıldı.

Gazzeli balıkçılar da 2 haftadır, avladıkları balıkları Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Batı Şeria'ya gönderiyor.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasağın kaldırılmasına rağmen satışı yapılacak balık miktarına sınırlama getirildiğini söyledi.

Ayyaş, daha önce 100 tona kadar balık satışına izin verilirken geçen hafta bunun 13 tonla sınırlı kaldığını kaydetti.

Gazze'deki Filistinlilerin alım gücünü aşan yüksek fiyatlı balıkların dışarıya gönderildiğine işaret eden Ayyaş, İsrail'in getirdiği kısıtlamaların balıkçıları büyük maddi zarara uğrattığını aktardı.

Daha önce Gazze'den Batı Şeria'ya haftada 2 gün olan balık satışının 1 güne indirildiği belirtiliyor.

İsrail, son olarak 5 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemişti. İsrail'in üç gün süren saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazlası yaralanmıştı.

İsrail'in balıkçılara yönelik kısıtlamaları

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistin Tarım Bakanlığına göre 4 bine yakın balıkçının bulunduğu Gazze'de balıkçılık önde gelen geçim kaynaklarından biri olarak biliniyor.

İnsan hakları raporlarına göre, İsrail'in diğer ihlallerine ek olarak Gazze'deki balıkçılar, sık sık gözaltı ve teknelerine el konulma eylemlerine maruz kalıyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki balıkçıların avlanma mesafesini de sık sık düşürüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket etme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de balıkçılar 1,5 aylık aranın ardından Batı Şeria'ya balık satışına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de balıkçılar 1,5 aylık aranın ardından Batı Şeria'ya balık satışına başladı - Son Dakika
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