Gazze'de Balıkçıların Avlanma Mesafesi 15 Mile Çıkarıldı
2 saat önce
İsrail, Gazze Şeridi'nde balıkçıların avlanma mesafesini 6 deniz milinden 15 deniz miline çıkardı.
İsrail
, Gazze Şeridi
'nde balıkçıların avlanma mesafesini 6 deniz milinden 15 deniz miline çıkardı.
Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail'in, Gazze sahillerinde pazartesi gününden itibaren avlanma mesafesini 6 deniz milinden 15 deniz miline çıkarma kararı aldığını belirtti.
Ayyaş, balık avlama mesafesinin Gazze'nin kuzeyinde 6, orta bölgede 12, kuzey de ise 15 mil ile sınırlandırıldığını kaydetti.
Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip, ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:29 Kaynak: AA
Son Dakika! Anadolu Ajansından Veri Açıklaması: Seçim Yayın Sistemine Veri Akışı Gerçekleşmemektedir
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
Tüm Dünya Gözünü Ekrem İmamoğlu'na Çevirdi
İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz